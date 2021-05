Selma wünscht sich einen festen Partner! Erst Anfang dieses Jahres startete für die Schwiegertochter gesucht-Bekanntheit ein neues Kapitel: Die Blondine ist aus ihrer Wohngemeinschaft ausgezogen und lebt nun erstmals alleine. Für eine Beziehung hatte die TV-Beauty erst mal keinen Platz in ihrem Leben – doch das hat sich jetzt geändert: Selma hat sich ein Doppelbett zugelegt und ist nun aktiv auf Männersuche!

"Ich möchte nicht mehr Single sein. Ich sehne mich nach einer ernsthaften Beziehung ohne Verarschungen und Hintergedanken", stellte Selma gegenüber Promiflash klar. Ihre große Liebe will die Hamburgerin mithilfe einer Dating-App finden. "Wenn er sympathisch am Telefon klingt, gehe ich mit ihm spazieren und dann lasse ich ihn in meine Wohnung rein", verriet Selma. Dem TV-Star scheint das Thema also wirklich am Herzen zu liegen. Für potenzielle Partner hat sich die Single-Lady sogar schon ein Doppelbett zugelegt.

"Ich sehne mich manchmal nach Kuscheln und zusammen fernsehen", gab Selma offen zu. Doch es darf auch intimer werden. "Da ich noch Jungfrau bin, möchte ich mein erstes Mal mit dem Richtigen verbringen und er soll der letzte Partner in meinem Leben sein", erklärte Selma. An eine Hochzeit und die Kinderplanung würde sie jetzt allerdings noch nicht denken.

Instagram / selmaalaalaoui Selma im Oktober 2020

Instagram / selmaalaalaoui Selma, ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin

Instagram / selmaalaalaoui "Schwiegertochter gesucht"-Blondine Selma im Februar 2020

