Sie hat zwei klare Favoriten! 2018 begab sich Selma in der beliebten Kuppelshow Schwiegertochter gesucht auf die Suche nach der ganz großen Liebe: Damals buhlte sie um das Herz des Junggesellen Arno. Allerdings kam für die Blondine letztendlich keine Beziehung infrage. Doch bei den Männern aus der aktuellen Staffel kommt sie so richtig ins Schwärmen: Im Promiflash-Interview verriet Selma jetzt, welche liebeshungrigen Söhne es ihr besonders angetan haben!

"Bis jetzt gefallen mir zwei Männer – das sind Dennis und Heiko", plauderte Selma gegenüber Promiflash aus. Besonders an Dennis finde sie Gefallen, denn der passe vom Optischen her gut zu ihr. "Ich finde immer noch, dass er tolle Muskeln hat", schwärmte die Ex-DSDS-Kandidatin. Doch auch Heikos Art spreche sie an: "Heiko ist so, wie er ist. Engel mag er einfach."

Dürfen sich die Fans in Zukunft womöglich sogar über ein "Schwiegertochter gesucht"-Comeback von Selma freuen? Sie könne es sich jedenfalls gut vorstellen, erneut auf die Jagd nach der Liebe zu gehen. "Wenn es bei beiden Männern nicht klappt, dann versuche ich, mich neu zu bewerben, und schaue mir neue Schwiegersöhne an", verriet sie ihre Pläne.

Anzeige

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Dennis

Anzeige

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid

Anzeige

Instagram / selmaalaalaoui Selma, ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin

Welcher Mann passt besser zu Selma – Dennis oder Heiko? Dennis, ganz klar! Natürlich Heiko! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de