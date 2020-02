Rocco Stark (33) widmete seiner Tochter einen süßen Post! Regelmäßig unterhält der Schauspieler seine Follower mit Schnappschüssen im Netz. Dabei präsentiert er vor allem immer wieder gerne seinen trainierten Körper – ab und an teilt er jedoch auch mal Beiträge, in denen es um seinen Nachwuchs geht. Die kleine Amelia Stark (7) wurde am Dienstag sieben Jahre alt und zu diesem freudigen Anlass richtete ihr Vater nun eine liebevolle Nachricht an sie!

Auf Instagram schrieb der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat: "Happy B-Day, du wirst immer mein kleines Baby bleiben." In seinem Post schwelgte Rocco förmlich in Erinnerungen an die Geburt: "Ich werde nie vergessen, wie es sich angefühlt hat, als ich dich das erste Mal halten durfte. [...] Du bist unser ganzer Stolz. Das Beste aus uns beiden und das Beste, was wir der Welt schenken konnten. Du bist unsere Tochter, Amelia Mila Stark. Unsere Liebe wächst jeden Tag in dir weiter, wir lieben dich!"

Ob Amelia ihren Ehrentag wohl bei ihrem Vater verbringt? Ein Foto, dass der Sohn von Uwe Ochsenknecht (64) zusammen mit seinen Gratulationen veröffentlichte, zeigt, dass er sein Wohnzimmer extra mit Luftballons und Blumen dekoriert hat. Auf einem Tisch stand sogar eine sahnige Geburtstagstorte! Amelias Mutter Kim postete bislang dagegen kein Bild von einer Fete.

Instagram / roccostark Rocco Starks Geburtstags-Post für seine Tochter

Instagram / roccostark Rocco Stark im August 2019

Instagram / roccostark Rocco Stark im Dezember 2019

