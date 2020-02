Sebastian Preuss (29) knutscht endlich wieder! Nachdem ihm Kandidatin Linda Reschke in der fünften Folge der Kuppelshow ihre Lippen verweigert hatte, ging der Profi-Kickboxer beim Thema Küssen leer aus – wegen ihrer Unlust musste die lockige Beauty sogar die Heimreise antreten. In der sechsten Episode hat Basti mehr Glück. Mit einer Rosenanwärterin liefert er sich eine heftige Knutscherei direkt vor der Villa der Mädels!

Seine Kusspartnerin in dieser Szene ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Wioleta Psiuk. Der Junggeselle führt sie in Mexiko zu einem ganz besonderen Date aus. Dabei achtet er auch darauf, dass das Essen den Geschmack der bekennenden Fleisch-Verweigerin trifft. "Ich finde es so cool, dass er irgendwie offen dafür ist, ein vegetarisches Menü mit mir zu probieren", schwärmt Wioleta strahlend. Für das romantische Rendezvous wird der Bachelor schließlich mit einem heißen Zungenspiel belohnt.

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage hat Wioleta seit Lindas Ausscheiden den Platz der Favoritin eingenommen. Wie weit es das Model wirklich schaffen wird, zeigt sich aber erst in ein paar Wochen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

