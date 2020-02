Wollen Macaulay Culkin (39) und Brenda Song (31) Kinder? Die beiden Schauspieler sind seit 2017 zusammen, doch ihr Liebesglück zeigen die beiden so gut wie nie in der Öffentlichkeit. Es gibt nur selten Aufnahmen des Paares, und auch aus den Sozialen Netzwerken hält es seine Beziehung komplett heraus. Doch nun plaudert der Kevin - Allein zu Haus-Star überraschend offen über ihre gemeinsamen Zukunftspläne und verrät: Sie denken über Nachwuchs nach!

"Wir üben oft", offenbart Macaulay im Gespräch mit Esquire schmunzelnd. Sie würden momentan noch überlegen, wann der beste Zeitpunkt wäre. Doch scheinbar ist der Kinderwunsch schon sehr konkret, denn der 39-Jährige gibt zu: "Nichts macht dich mehr an, als wenn deine Liebste ins Zimmer kommt und sagt: 'Schatz, ich habe meinen Eisprung." Na, ob da nicht schon bald freudige Baby-News folgen werden?

Auch Brenda gibt in dem Interview einen Einblick in ihr Leben zu zweit – und gerät dabei total ins Schwärmen: "Menschen sehen nicht, wie unglaublich lieb und loyal und süß und klug er ist. Was Mack wirklich besonders macht, ist, dass er so kompromisslos Mack ist. Er weiß, wer er ist, und er ist zu 100 Prozent damit zufrieden." Er hätte aber auch lange an sich gearbeitet, um der Mensch zu sein, der er heute sei.

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Marksman/Snorlax / MEGA Macaulay Culkin und Brenda Song 2019 im Disneyland

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

