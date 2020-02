Ashley Graham (32) geht total in ihrer Mutterrolle auf! Vor wenigen Tagen war der größte Wunsch des Curvy-Models in Erfüllung gegangen: Ihr kleiner Sohn Isaac Menelik Giovanni Ervin erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Da die brünette Beauty für ihre offenen und authentischen Postings bekannt ist, ist es auch kein Wunder, dass sie die Zeit kurz nach der Geburt genauso unverblümt für ihre Social-Media-Follower dokumentiert. Ob total verschlafen oder in Mama-Windeln – die Fans lieben Ashleys unverfälschte Einblicke. Besonders ihr neustes Still-Foto sorgt für Sympathiebekundungen!

Denn darauf zeigt sich die 32-Jährige beim gemeinsamen Frühstück mit ihrem Sohn in einem Café in Brooklyn. Während das Model genüsslich sein Heißgetränk schlürft, stillt sie nebenbei seelenruhig ihren Sprössling an der Brust und betrachtet Klein Isaac dabei liebevoll. Dass Ashley sich beim Stillen nicht versteckt und auch noch einen Schnappschuss davon auf Instagram hochlädt, feiern viele ihrer Follower. "Das ist genau das, was stillende Mütter sehen müssen. Du schenkst vielen Frauen damit mehr Selbstbewusstsein" oder "Danke, dass du etwas so Natürliches von seiner besten Seite zeigst", lauteten unter anderem zwei Kommentare.

Bereits das allererste Foto, mit dem Ashley den Netz-Usern Isaac vorgestellt hat, war ein Still-Foto. Auf diesem Bild gesellte sich auch ihr Ehemann Justin Ervin hinzu, der dabei seinem kleinen Sohn liebevoll den Kopf streichelte.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Anzeige

Getty Images Ashley Graham, Model

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und Ehemann Justin Ervin mit Söhnchen Isaac Menelik Giovanni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de