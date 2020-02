Harper Seven Beckham (8) entpuppte sich jetzt als echter Justin Bieber (25)-Fan! Am vergangenen Dienstagabend stellte der Sänger sein noch nicht veröffentlichtes, fünftes Studioalbum "Changes" dem Publikum in einer ausverkauften Halle in London vor. Als VIP-Gäste waren unter anderem Fußballprofi David Beckham (44) mit seiner Frau Victoria (45) und den vier Kids Brooklyn (20), Romeo (17), Cruz (14) und Harper vor Ort. Dem jüngsten Familienmitglied bescherte der Musiker an diesem Abend einen unvergesslichen Moment: Die Achtjährige bekam von Justin eine Umarmung!

Während des Auftritts wurde der Beckham-Nachwuchs vor versammelter Menge von dem "Yummy"-Interpreten unerwartet auf die Bühne geholt. Mit ihrem älteren Bruder Cruz an der Seite holte sich Harper eine herzliche Umarmung von Hailey Biebers (23) Ehemann ab. Mit einem strahlenden Lächeln kehrte das Fan-Girl daraufhin zu ihrem Platz zurück und genoss die restlichen Minuten des Gigs. Papa David teilte den besonderen Augenblick seines Sprösslings in seiner Instagram-Story.

Bei dieser Präsentation des neuen Albums trafen die Tochter des einstigen Spice Girls und der Künstler keineswegs zum ersten Mal aufeinander: Bereits an Halloween legte Klein Harper mit ihrem Vater einen kurzen Stopp am Haus des Ehepaares ein. Dabei erhielt die Schülerin sogar Süßigkeiten von dem Grammy-Preisträger.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Harper Seven Beckham im Februar 2020

Anzeige

Getty Images David Beckham im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de