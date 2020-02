Justin Bieber (25) und seine Hailey (23) zeigen sich auf Fotos stets superglücklich miteinander. Nach nur drei Monaten Beziehung hatte der Sänger 2018 um die Hand des Models angehalten. Im September des gleichen Jahres folgte die standesamtliche Hochzeit. Bis zur kirchlichen Trauung ließ sich das Paar allerdings ein Jahr mehr Zeit. Jetzt hat Hailey den Grund für die große Zeitspanne zwischen den zwei Hochzeiten ausgeplaudert.

In einem Interview mit Elle verriet die 23-Jährige: "Als wir das erste Mal geheiratet haben, mussten wir uns erst einmal an unser gemeinsames Leben gewöhnen. Ich hatte das Gefühl, eine Hochzeit dazwischen zu schieben, wäre sehr hektisch und stressig." Zudem habe Justin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Dass es sich bei seiner Krankheit um Lymeborreliose handelte, sei erst später diagnostiziert worden. "Monatelang habe ich als seine Ehefrau versucht, ihm zu helfen und herauszufinden, was los war. (...) Die Überlegung 'So, wo passt unsere Hochzeit jetzt hin?' passte überhaupt nicht zur Stimmung", erklärte Hailey.

Während seiner Erkrankung stärkte sie Justin den Rücken. Das weiß der "Sorry"-Interpret offenbar zu schätzen und dankte Hailey erst vor Kurzem in Netz mit den Worten: "Heiraten ist das Beste, was ich jemals getan habe."

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber in Miami im November 2019

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019

