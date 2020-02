First Dates-Marco überrascht seine Liebste im TV! Vor genau einem Jahr traf der 34-Jährige in der Kuppelshow von Moderator und Gastronom Roland Trettl (48) auf seine heutige Freundin Tina. Bei einem gemeinsamen Abendessen im "Restaurant der Liebe" lernten sich die beiden damals kennen und lieben. Den heutigen Valentinstag verbringt das Paar am Ort ihres einstigen Kennenlernens. Dabei traf Marco einen folgenschweren Entschluss und machte seiner Partnerin einen Heiratsantrag!

In dem Restaurant stellte er in einem ruhigen Augenblick der 28-Jährigen die Frage aller Fragen – mit Erfolg: Unter Tränen nahm Tina den Antrag ihres Liebsten an. "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, aber ich habe es mir gewünscht", gestand sie in der Sendung mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Mit seiner Entscheidung, zum einjährigen Beziehungs-Jubiläum Nägel mit Köpfen zu machen, hatte Marco bei seiner Auserwählten offenbar mitten ins Schwarze getroffen.

Doch so richtig entspannt war Marco während des Restaurantbesuchs nicht. "Ich habe schnell getrunken und gegessen und versucht, zu überspielen, dass ich etwas loswerden wollte und einfach mega nervös war", verriet er im Nachhinein.

