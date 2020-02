First Dates feiert ein Debüt! Seit 2018 wird die Kuppelshow mit Gastgeber und Koch Roland Trettl (48) im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Das Prinzip ist einfach: Bei einem gemeinsamen Abendessen treffen zwei unbekannte Singles aufeinander. Nach dem Dinner steht den Teilnehmern die Entscheidung offen, sich für ein zweites Date zu verabreden oder getrennte Wege zu gehen. In der Vergangenheit hat es schon zwischen so manchem Paar gefunkt. Und in der heutigen Ausstrahlung wird es ein Highlight geben: Ex-Kandidat Marco stellt seiner Liebsten die Frage aller Fragen!

Vor genau einem Jahr lernte der 34-Jährige seine große Liebe kennen: Im TV-Restaurant der Liebe begegnete er seiner heutigen Freundin Tina. Wie RTL berichtete, leben die beiden inzwischen in ihrer gemeinsamen Wohnung in Potsdam. Passend zum Valentinstag will das Paar den Abend am Ort ihrer ersten Begegnung verbringen. Und dabei sorgt Marco für eine große Überraschung: Vor laufender Kamera geht er auf die Knie und hält um die Hand der 28-Jährigen an!

Schon beim ersten Aufeinandertreffen blieben Gastronom Roland die verliebten Blicke der zukünftigen Eheleute nicht verborgen: "Die zwei sind so toll. Die zwei sind füreinander geschaffen", schwärmte der 48-Jährige. Schon zu diesem Zeitpunkt prophezeite er, dass sich die beiden das Jawort geben werden.

