Angelina Hegers (28) ungeborenes Baby wächst! Seit die Influencerin ihre Schwangerschaft im Netz verkündet hat, halten sie und ihr Freund Sebastian Pannek (33) ihre Fans immer wieder mit Updates auf dem Laufenden. Ende Januar postete die Ex-Der Bachelor-Kandidatin einen Schnappschuss, auf dem sie demonstriert, wie groß ihr Bauch schon geworden ist. Wenige Wochen später ist er nun noch voluminöser! Das beweist Angelina mit süßen Videos auf ihrem Social-Media-Profil!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Reality-TV-Beauty ihren eingeölten Bauch aus mehreren Perspektiven, um zu beweisen, wie ihre "Murmel" gedeiht: "Die hat nämlich einen Riesenschuss gemacht, finde ich. Von der Seite sieht es so aus, aber von vorne, finde ich, sieht es noch größer aus." Nebenbei verrät die werdende Mutter, wie weit die Schwangerschaft schon ist: "Sechster Monat, bald steht der siebte an. Mal sehen, wohin das noch wächst."

Angelina fühlt sich offenbar pudelwohl: "Jeder neue Schritt ist einfach so megaschön! Wir genießen das beide so extrem." Sie und ihr Partner hätten bisher nicht nur die Tritte des Babys gespürt: "Letztens hatte Sebastian seine Hand [auf meinem Bauch] und dann hat er zum ersten Mal Schluckauf gehabt, der Kleine. Und dann haben wir uns angeguckt und dachten uns: Krass, das ist also Schluckauf!"

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

