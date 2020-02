Hat Evanthia Benetatou (27) schon konkrete Hochzeitspläne? Die ehemalige Bachelor-Lady erlebte in diesem Jahr einen ganz besonderen Valentinstag: Ihr Freund Chris Stenz, mit dem sie seit vergangenem Jahr zusammen ist, hielt live im Fernsehen um ihre Hand an – und sie sagte Ja! Mit dem Antrag hatte das Reality-TV-Sternchen überhaupt nicht gerechnet – sie dachte, sie hätte einen Interviewtermin. Hat Eva so kurz nach der Verlobung auch schon Ideen, wann und wo die Feierlichkeiten stattfinden sollen?

"Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Aber was feststeht und was wir uns wünschen, ist, dass es definitiv im Sommer ist. Gerne würden wir auch am Strand heiraten", offenbart sie Promiflash. Sie würde gerne mit den beiden Familien und all ihren Freunden in ihrem Heimatland Griechenland feiern. Auch den genauen Ort für die Zeremonie habe sie schon seit Langem im Kopf: "Mein Traum war es immer, dass es in einer Kirche ist, in der ich getauft wurde und meine Eltern auch geheiratet haben und meine Großeltern", erklärt die TV-Beauty.

Auch ein erstes Foto von der Verlobung teilte Eva auf ihrem Instagram-Account. Überglücklich lächelt das Paar in die Kamera. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist, und ich liebe dich von ganzem Herzen. Für immer du und ich", schwärmt die 27-Jährige in dem Beitrag.

Langel,Oliver Evanthia Benetatou, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou

Anzeige

Promiflash Chris und Evanthia Benetatou

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de