Überraschung bei Evanthia Benetatou (27)! Nachdem die Beauty in der vergangenen Staffel von Der Bachelor von Rosenkavalier Andrej Mangold (33) im Finale einen Korb kassiert hatte, fand sie ihren neuen Partner Chris Stenz. Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr in einer Bar in Düsseldorf kennen und sind mittlerweile seit sechs Monaten zusammen. Chris will nun den nächsten Schritt mit seiner Liebsten gehen – er hat um ihre Hand angehalten!

Bei RTL Explosiv machte der Fitness-Liebhaber seiner Herzdame am Freitag live während der Sendung einen Antrag und hatte für sie ganz schön aufgefahren. Das Studio war mit unzähligen Kerzen, einem Meer aus Blumen und einem Rosenbogen geschmückt worden. "So, mein Schatz, du weißt, ich liebe dich über alles. In dieser kurzen Zeit haben wir so viel geschafft zusammen. Wir lieben uns jeden Tag mehr. Und deswegen will ich dich fragen, möchtest du meine Frau werden?", stammelte Chris nervös und ging auf die Knie.

"Ja, ja! Ich liebe dich", schluchzte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin, die von der Aktion im Vorfeld nichts gewusst habe. Eva habe gedacht, sie solle für ein Interview zum Sender kommen. "Es ist traumhaft, es hätte nicht schöner sein können. Damit habe ich gar nicht gerechnet", freute sie sich und fiel ihrem Verlobten um den Hals.

