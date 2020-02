Der Valentinstag stand vor der Tür – und auch die Stars und Sternchen legten sich am Tag der Verliebten so richtig ins Zeug. Daniela Katzenberger (33), Sila Sahin (34), Liz Kaeber (27) und viele, viele mehr nahmen sich die Zeit, um ihren Partnern im Netz liebevolle Zeilen zu widmen. Aber auch die Promi-Männer wurden offenbar von Amors Pfeil getroffen. Einer von ihnen war Bastian Schweinsteiger (35), der in den höchsten Tönen von seiner Frau Ana Ivanovic (32) schwärmt.

Auf seinem Instagram-Account postete der Fußballer jetzt ein Bild von seiner Gattin, die mit strahlenden Augen einen Strauß Rosen in der Hand hält. "Happy Valentinstag! Danke, dass du die beste Mama und Ehefrau bist", schrieb er zu dem Schnappschuss. Und Ana? Die ließ sich natürlich auch nicht lumpen und teilte mit ihren Fans ebenfalls romantische Worte: "An den besten Ehemann, Vater und Partner in Crime: Danke, dass du immer an meiner Seite bist."

Normalerweise halten der Kicker und die ehemalige Profi-Tennisspielerin ihre Beziehung und ihren Familienalltag aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Wochen überraschte das Paar allerdings mit einem seltenen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. Zusammen reisten sie nach Berlin, um im Rahmen der Fashion Week ein Event zu besuchen.

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanovic am Valentinstag

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, Januar 2020

ActionPress Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović bei der BRAX-Modenschau im Rahmen der Fashion Week

