Ist der bisherige Erfolg von Luca Hänni (25) Segen oder Fluch? Am 21. Februar startet die neue Staffel Let's Dance. Dort wird auch der gebürtige Schweizer zeigen, was er auf dem beliebten TV-Tanzparkett drauf hat. Erfahrungen mit derartigen Wettbewerben bringt der Sänger bereits mit: 2017 ergatterte er bei der Musikclip-Tanzsendung Dance Dance Dance den ersten Platz. Zudem tanzt er auch bei seinen Konzertgigs und in den Videoclips zu seinen Hits. Man könnte also meinen, der DSDS-Sieger hätte einen klaren Vorteil – doch genau das setzt Luca unter Druck!

Gegenüber Promiflash offenbarte der 25-Jährige seine Gedanken zum anstehenden TV-Contest. Er empfinde nicht nur Freude und Aufregung, sondern auch großen Respekt: "Ich bin total gespannt, wie die Zuschauer das finden und ob ich mit den anderen mithalten kann." Lucas' Umfeld scheint von seinem Können bereits überzeugt zu sein: "Vor Kurzem sagte jemand zu mir, dass ich es ja sicher leicht haben und bis ins Finale durchtanzen werde, aber ganz ehrlich: Paartanz ist so weit weg von dem Tanzen, das die Leute von mir zum Beispiel aus meinen Musikvideos kennen." Laut dem Schweizer könne man diese beiden Arten der rhythmischen Bewegungen auf keinen Fall vergleichen.

Luca betonte deshalb auch, dass er in diese Art von Wettbewerb mit keinerlei Vorerfahrungen einsteigt. Dass die Fans aber eben genau davon ausgehen, liegt ihm offenbar manchmal schwer im Magen: "Viele schätzen das falsch ein und das setzt mich schon ein bisschen unter Druck. Aber ich hoffe, dass ich dort eine gute Lehrerin bekomme und werde dann wie immer alles geben", gab er sich kämpferisch.

Getty Images Luca Hänni beim Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2019

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Februar 2020

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de