Jetzt ist die Katze also endlich aus dem Sack! Erst wenige Wochen ist es her, dass Sarah (28) und Dominic Harrison (28) diese tollen News mit ihren Fans teilten: Sie werden wieder Eltern und machen Töchterchen Mia (2) damit zur großen Schwester. Ihren kleinen Babybauch präsentierte die YouTuberin ihrer Community auch schon. Nur ein Detail behielt das Paar für sich: den Schwangerschaftsmonat. Dieses süße Geheimnis wird nun allerdings endlich gelüftet.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen die Harrisons ein allererstes Schwangerschafts-Update – und genau in diesem Video spricht die werdende Mama Tacheles. "Also, ich befinde mich jetzt im vierten Monat", erzählt Sarah stolz. Doch warum machten sie daraus so lange ein Geheimnis? Auch dazu liefert die baldige Zweifach-Mama die Antwort. Die ersten drei Monate seien immer kritisch und deshalb sei eine frühere Verkündung nicht infrage gekommen: "Deswegen haben wir gesagt, dass wir diese Zeit auf jeden Fall abwarten wollen, bis wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Und es ist ja auch ein sehr privates und intimes Thema."

Die erste Zeit haben Sarah und Domi einfach für sich in vollen Zügen genießen wollen – so erzählten sie zum Beispiel auch ihren Familien erst an Weihnachten, dass Nachwuchs unterwegs ist. Ende November hatten es die Turteltauben bereits im Dubai-Urlaub erfahren, als sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison in Dubai 2019

