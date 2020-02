Die Harrisons sind bald zu viert! Am vergangenen Wochenende verkündeten Sarah (28) und Dominic (28): Tochter Mia Rose (2) kann sich endlich auf ein Geschwisterchen freuen. Dass die Kleine kein Einzelkind bleiben soll, betonten die YouTuber immer wieder. Und jetzt ist es endlich so weit: Am vergangenen Wochenende verrieten die beiden, dass Sarah wieder schwanger ist. Aber wann, wie und wo haben sie eigentlich davon erfahren?

"Wir haben gemeinsam einen Schwangerschaftstest gemacht, als wir in Dubai im Urlaub waren", berichtete die werdende Mama im Interview mit Bild. Die in den Tagen zuvor seien beide negativ gewesen, daher hätten sie eigentlich nicht mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Umso glücklicher waren sie dann angesichts dieser erfreulichen Überraschung im vergangenen November: "Mir sind dann die Tränen in die Augen geschossen, denn wir haben so auf diesen Tag hin gefiebert." Auch Domi sei stolz, dass es so schnell geklappt hat.

Natürlich hat das Paar enge Freunden schon vorher eingeweiht. Sarahs BFF Liz Kaeber (27) wusste beispielsweise schon seit Silvester, dass ein Mini-Harrison unterwegs ist. Das verriet die Influencerin vor wenigen Tagen während einer Fragerunde auf Social Media. Das sei für sie ein besonders emotionaler Moment gewesen. Sie freut sich riesig für die beiden.

YouTube / Team Harrison Sarah Harrison, Januar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / lizkaeber Sarah Harrison und Liz Kaeber an Silvester 2019

