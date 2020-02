Kylie Jenner (22) setzt ihre Kurven in einem skurrilen Look in Szene! Die junge Unternehmerin liebt es, ihren wohlgeformten Body zur Schau zu stellen: In knallengen Kleidern und knappen Bikinis geizt die Brünette in der Regel nicht mit ihren Geizen. Nach diesem Motto hat die Mama der kleinen Stormi Webster (2) auch ihr neues Outfit aufgewählt, doch das wirkt wie ein Taucheranzug!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen Kylie am Donnerstag bei einem Restaurant-Besuch in Hollywood. Obwohl die 22-Jährige deutlich bemüht ist, sich mit einer Jacke vor den Fotografen zu schützen, halten die mit ihren Kameras ihre Garderobe fest. Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin trug einen hautengen, roten Zweiteiler mit langen Ärmeln und Stehkragen – ganz im Neopren-Style. In welches Abenteuer Kylie in diesem Aufzug wohl noch abtauchen wollte?

Zumindest die Farbauswahl hat die US-Amerikanerin ihrer Community erklärt. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto des Abends, das sie mit "Jemand hat gesagt, dass es eine Valentinstags-Party gibt!" betitelte. Hat Kylie euch mit ihrem roten Styling überzeugt? Stimmt unten ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

007 / Photographer Group / MEGA Kylie Jenner, Februar 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Was sagt ihr: Ist Kylies Valentins-Look hot oder ein Flop? Sie sieht hammer aus! Mir gefällt das nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



