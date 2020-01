Langsam, aber sicher bereiten sich die ersten Promis auf den Startschuss vor! Vor einigen Tagen erst wurde die komplette neue Let's Dance-Besetzung bekannt gegeben. So fegen ab dem 21. Februar unter anderem Komikerin Ilka Bessin (48), Sänger Luca Hänni (25) oder auch Michael Wendlers (47) Freundin Laura Müller (19) übers Parkett. Für einige der 14 Bekanntheiten haben nun auch die Vorbereitungen begonnen: Sie absolvierten bereits ihr erstes Tanztraining!

Nur noch einen Monat haben die Kandidaten Zeit, um sich für ihre erste TV-Performance in der Kennenlernshow fit zu machen. Kein Wunder, dass sich die ersten Teilnehmer langsam in die Tanzschulen wagen. Das verriet nun Fußballerin Steffi Jones (47) mit einem Instagram-Beitrag. Erschöpft, mit einer Kaffeetasse in der Hand und ihren zwei Hunden an der Seite offenbarte die fitte Sportlerin: Die Übungssessions für die Show sind nicht ganz ohne! "Habe mega Muskelkater. Fitness/ Beweglichkeit war die letzten Tage dran und heute erstes Tanztraining." Ihrer Motivation kann das aber nichts anhaben, denn dazu postete sie reichlich lachende Emojis!

Auch Model Loiza Lamers (25) legt nun los. Zu einem Foto, das sie entspannt in eine Bettdecke gewickelt zeigt, erklärte sie ihren Followern: "Das erste Training ist geschafft! Lasst uns mal nicht über den Muskelkater sprechen. [...] Es war einfach großartig!" Und auch dem Superhändler-Star Sükrü Pehlivan (47) scheint die erste Tanzstunde unmittelbar bevorzustehen. Zu einem Instagram-Selfie, auf dem er (noch) in die Kamera strahlt, bat er seine Fans dringlich um Hilfe: "Wer von euch kann tanzen, habt ihr einen Tipp für jemanden, der nicht tanzen kann, mit welchem Standardtanz sollte ich vielleicht anfangen zu üben?"

