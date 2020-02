Caroline Flack (40) bleibt bei ihren Fans und Freunden unvergessen! Am frühen Samstagabend war bekannt geworden, dass das britische TV-Gesicht mit nur 40 Jahren verstorben ist. Wie ein Anwalt ihrer Familie erklärte, soll die langjährige Love Island-Moderatorin sich das Leben genommen haben. Seit mehreren Monaten hatte die Blondine in den Schlagzeilen gestanden, nachdem sie wegen eines häuslichen Angriffs auf ihren Freund verhaftet worden war. Die Presse hatte die Beauty seitdem nicht mehr in Ruhe gelassen. Mehrere UK-Stars sind sich in ihren Abschiedsworten an Caroline sicher: Der Medienrummel spielte eine große Rolle bei ihrem Tod!

Via Twitter veröffentlichte Musiker James Blake (40) wenige Stunden nach den Todes-News einen nachdenklichen Text: "Ruhe in Frieden, Caroline Flack. Das ist das Ergebnis von Online- und Print-Mobbing. Das führt dazu, dass Menschen entmenschlicht werden. Als Gesellschaft müssen wir Mitgefühl und Empathie zeigen. Wir wissen nie, was andere Menschen durchmachen!" Auch Kult-Sänger Boy George (58) erhob in seinem Tweet schwere Vorwürfe: "Ich hoffe, dass alle Menschen, die Caroline Flack angegriffen haben, Leid empfinden. Das musste nicht passieren!"

Ob die mediale Hetzjagd wirklich der Grund für den mutmaßlichen Suizid war, ist bisher nicht bestätigt worden. Wegen der negativen Berichterstattung hatte Caroline im Dezember sogar ihren Job als "Love Island"-Host an den Nagel gehängt. Fast fünf Jahre hatte die 40-Jährige für das Flirt-Format vor der Kamera gestanden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images James Blake bei den Grammy-Awards 2020

Getty Images Boy George auf der "Rocketman"-Premiere in London

Getty Images Caroline Flack umzingelt von Paparazzi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de