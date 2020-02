Am 17. Februar geht Krass Schule – Die jungen Lehrer endlich in die vierte Runde. Fans mussten sich nach dem grandiosen Staffelfinale im Dezember 2019 etwas gedulden. Doch nun wurde endlich bekannt gegeben, wie Staffel vier weitergeht – es kommen neue Gesichter dazu. Neben Adriaan van Veen ist auch Emre Çetinkaya neu in der Serie. Promiflash hat mit dem Tarek-Ahmed-Darsteller vor Staffelbeginn gesprochen: Emre kann sich mit seiner Rolle ziemlich gut identifizieren!

Im Promiflash-Interview verriet der Schauspieler, dass er in seiner Rolle oft an seine eigene Schulzeit zurückdenken muss und das, obwohl diese schon fast neun Jahre zurückliegt. Er betonte aber auch: "Wir sind uns ähnlich, was seine Beschützer-Instinkte angeht, aber im Vergleich zu Tarek konnte ich mein Temperament beherrschen."

Der hübsche Nachwuchsschauspieler wurde von allen am Set herzlich aufgenommen. Trotzdem habe er eine gewisse Zeit gebraucht, um sich einzugewöhnen: "Nachdem die Dreharbeiten für mich ihren Fluss gefunden haben und ich mich eingearbeitet hatte, wurde alles natürlich etwas entspannter und routiniert zugleich." Vor "Krass Schule" war Emre selbstständig in der KFZ-Branche und als Model sowie Darsteller unterwegs.

Start der vierten Staffel "Krass Schule – Die jungen Lehrer" ab 17. Februar, montags bis freitags um 17:05 Uhr

Instagram / adriaan.vanveen Adriaan van Veen, "Krass Schule"-Star

Anzeige

Krass Schule – Die jungen Lehrer, RTL II Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Anzeige

RTL II "Krass Schule"-Schüler-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de