Pietro Lombardi (27) gerät beim DSDS-Recall ins Schwanken! Am Samstagabend mussten sich knapp 120 Kandidaten vor dem Musiker und seinen Jury-Kollegen beweisen. Doch nicht nur Töne der Superstar-Anwärter gingen hoch hinaus: Die Gesangs-Auswahl fand auf 3.000 Meter Höhe in Sölden statt. Besonders für den "Es tut schon wieder weh"-Interpreten eine echte Herausforderung: Pietro musste das Vorsingen sogar kurz abbrechen, weil ihm schlecht wurde!

Nach einigen Performances machte der Kreislauf des 27-Jährigen schlapp: "Ich kann nicht mal reden so. Ich muss mal raus. Macht ohne mich weiter!", erklärte Pie und gönnte sich einen kurzen Moment an der frischen Luft, wo er ergänzte: "Ich bin ja echt keine Memme, aber mir ist total schlecht!" Pop-Titan Dieter Bohlen (66) folgte seinem Kumpel nach draußen: "Hast du gekotzt?", fragte der Modern Talking-Star neugierig – was von Pietro prompt bejaht wurde.

Wenige Minuten später konnte sich der gebürtige Karlsruher jedoch zusammenreißen und sich wieder ans Jury-Pult setzen. "Jetzt siehst du aber schon besser aus!", freute sich Dieter – und bekam ungefragt einen detaillierten Bericht von Pie: "Es ist auch viel rausgekommen!"

ActionPress Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, September 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury im Recall in Sölden

Thomas Burg Pietro Lombardi in der Jury von DSDS 2020

