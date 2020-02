Hoppla, bei Nina Botts (42) Sohnemann ist scheinbar was in die Hose gegangen – oder besser gesagt: auf den Pullover! Im vergangenen Jahr hatte die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. Ihr Sohn Lio ist mittlerweile knapp ein Jahr alt und der ganze Stolz seiner Mama. Regelmäßig verzaubert Nina ihre Fans mit schönen und lustigen Momenten aus ihrem Alltag mit den Kindern. Jetzt passierte dem Jüngsten ein kleines Missgeschick: Er bepinkelte seine Mutter.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Moderatorin diesen lustigen Schnappschuss: Sie hält Lio auf dem Arm, hat ihre Tochter Luna am Bein kleben und einen riesigen Pipifleck auf dem Pulli! Nina macht zwar einen nicht ganz so begeisterten Eindruck, aber nimmt die Situation mit Humor. "Pipi happens", schrieb sie zu dem Beitrag mit Hashtags wie #MamaLeben und #LebenMitKindern.

Nicht nur ihre Community feiert die 42-Jährige für ihre offene Art, sondern auch etliche prominente Kollegen kommentierten das Posting. Die diesjährige Dschungelcamp-Bewohnerin Danni Büchner schrieb beispielsweise den Hashtag #Momlife unter die Aufnahme. Ihre einstige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Kollegin Rhea Harder-Vennewald (43) schickte ein lachendes Smiley und stellte belustigt fest: "Treffer!"

Instagram / ninabott Nina Bott, Moderatorin

Instagram / ninabott Die Kinder von Nina Bott

Instagram / ninabott Nina Bott und ihre Tochter Luna

