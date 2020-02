So innig knutscht Liz Kaeber (27) ihren Ehemann nicht alle Tage in der Öffentlichkeit! Im Sommer 2018 gab die Bachelor-Gewinnerin von 2015 Nick Maerker ganz romantisch im Beisein von Freunden und Familie das Jawort. Auf ihren zahlreichen Netz-Fotos ist Liz jedoch meistens ohne ihren Schatz zu sehen. Zum Valentinstag ließ sich die TV-Bekanntheit nun aber zu einem besonders intimen Pic hinreißen.

Auf Liz' neuem Instagram-Bild knutschen sie und Nick sich innig. "Sich zu verlieben ist einfach, verliebt zu bleiben, ist jedoch eine Challenge", schrieb die 27-Jährige zu dem Schwarz-Weiß-Schnappschuss und fügte Hashtags wie #valentinsday #love und #happy hinzu. Ihre Follower freuten sich über den seltenen Anblick und hinterließen zahlreiche Herzen in der Kommentarspalte. "Das Bild sagt mehr als tausend Worte!", meinte nur ein User begeistert.

Doch warum zeigt die Influencerin ihren Mann eigentlich so selten auf ihrem Account? Eine Ehekrise steckt offenbar nicht dahinter – ganz im Gegenteil. Gegenüber Promiflash erklärte die Blondine vergangenen Juni: "Wir haben beide unsere Ehe noch nie groß in die Öffentlichkeit gezogen. Ich glaube, so soll es auch bleiben." Außerdem müsse sie sich mit ihrem Mann nicht profilieren. "Ich habe einen und wir sind glücklich", meinte Liz.

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber

Alexander Hassenstein / Getty Images Nick Maerker und Liz Kaeber bei der GLOW Beauty Convention 2017

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Februar 2020

