Sila Sahin (34) macht ihrem Mann ein süßes Geständnis! Seit 2015 sind die Schauspielerin und der Profi-Fußballer Samuel Radlinger (27) ein Herz und eine Seele. Ein Jahr nach dem Kennenlernen hat sich das Paar das Jawort gegeben, zwei gemeinsame Söhne krönen inzwischen die Liebe der beiden. Pünktlich zum Valentinstag meldet sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin mit rührenden Worten an ihren Partner: Sie würde noch einmal mit ihm Hochzeit feiern!

Zum Tag der Liebe teilt Sila auf Instagram eine Aufnahme von sich im Brautkleid: "Würde dich glatt nochmal heiraten", schrieb sie und markierte Samuel. "Die Hochzeit war einer der schönsten Tage und das war erst der Anfang", schwärmt der Nachtschwestern-Star von seiner Beziehung. Sila freue sich auf viele weitere Jahre an der Seite des Kickers.

Aktuell führt das Paar eine Fernbeziehung auf Zeit. Während Samuel für seinen Fußballverein FC Barnsley in Großbritannien auf dem Feld steht, wohnt und arbeitet Sila mit den Kindern in Berlin. Damit die Zweisamkeit nicht zu kurz kommt, genießen die Turteltauben die kommenden beiden Tage ohne ihre Kids in London.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger im Dezember 2019

Getty Images Sila Sahin im Mai 2017

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihren beiden Söhnen, Januar 2020

