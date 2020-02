Vanessa Bryant (37) ehrt ihren Mann Kobe Bryant (✝41). Ende Januar hatte der Tod der NBA-Legende und der gemeinsamen Tochter Gianna (✝13) weltweit für Erschütterung gesorgt: Die beiden waren mit sieben weiteren Passagieren bei einem tragischen Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Der diesjährige Valentinstag könnte für die Tänzerin daher besonders emotional gewesen sein: Zum Tag der Liebe gedenkt Vanessa jetzt ihrem Kobe in einem rührenden Beitrag im Netz.

Auf Instagram postete die 37-Jährige ein altes Bild der beiden. Vanessa sitzt auf dem Schoss ihres Partners, der ihr einen innigen Kuss auf die Wange gibt. "An meinen ewigen Valentins-Schatz: Ich liebe dich so sehr", kommentierte sie die Aufnahme. Sie vermisse ihn sehr und sende ihm und Gianna Küsse in den Himmel. "Alles Gute zum Valentinstag, meine Babys. Mit all meiner Liebe, dein Boo-Boo", beendete sie das emotionale Statement.

Eine private Beerdigung der beiden fand bereits am siebten Februar statt. In einer kleinen Zeremonie, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, konnten sich Freunde und Familie von dem Lakers-Star und der 13-Jährigen verabschieden. Ende des Monats sollen Fans die Möglichkeit erhalten, ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen. Es ist zudem eine öffentliche Andacht im Staples Center in Los Angeles geplant.

Instagram / vanessabryant Gianna und Kobe Bryant

Anzeige

Instagram / vanessabryant Kobe Bryant mit seiner Frau Vanessa

Anzeige

Instagram / vanessabryant Kobe Bryant und seine Frau Vanessa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de