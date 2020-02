Der Schock sitzt nach wie vor tief: Am Samstagabend wurde bekannt, dass die britische Moderatorin Caroline Flack tot ist. Ihre Leiche war in ihrer Wohnung aufgefunden worden – laut des Anwalts der Familie habe die 40-Jährige Suizid begangen. Nur einen Tag zuvor hatte ihr Partner Lewis Burton (27) ihr im Netz noch einen Beitrag zum Valentinstag gewidmet. Jetzt äußert er sich erstmals zu Carolines Tod.

Auf Instagram veröffentlichte der Profi-Tennisspieler emotionale Zeilen. "Mein Herz ist gebrochen, wir hatten etwas so Besonderes miteinander", betonte Lewis. "Mir fehlen die Worte, es tut so sehr weh, ich vermisse dich so sehr." Caroline habe sich in seiner Gegenwart immer sicher und geborgen gefühlt. "Doch dieses eine Mal konnte ich nicht für dich da sein", bedauerte er.

Anschließend machte er der Verstorbenen noch ein Versprechen: "Ich werde von nun alle Fragen stellen, die du noch stellen wolltest und dir alle Antworten besorgen." Das werde Caroline zwar nicht zurückbringen, aber wenigstens könne er sie auf diese Weise stolz machen. "Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton im März 2019

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton und Caroline Flack im August 2019

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton und Caroline Flack



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de