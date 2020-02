Hatte da etwa jemand genug vom ständigen Frisieren? Wer an Denise Mski (20) denkt, erinnert sich sofort an ihre hellblonde Wallemähne. Zwischenzeitlich reichte ihr diese sogar bis zum Bauchnabel. In den sozialen Netzwerken setzte die Beauty ihr Haar oft mit unterschiedlichen Stylings gekonnt und aufwendig in Szene – ob offen und glatt oder aber mit Diva-Locken. Nun aber hat die Influencerin eine große Überraschung parat: Sie hat sich ihr Haar zu einem frechen Long Bob kürzen lassen!

Auf Instagram teilte die Beauty ein Bild von ihrer krassen Veränderung. Darunter schrieb sie: "Wer ist das?" Denise hat sich offensichtlich von mehr als der Hälfte ihrer ursprünglichen Haarlänge verabschiedet und trägt nun einen Long Bob. Ihre Haare reichen demnach nur noch knapp bis unter die Schultern. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Ex-Freundin von Jonas Ems (23) eine Typ-Veränderung wagt. Bereits vor knapp zwei Jahren ließ sie sich die Haare kürzen, hatte sich aber nach nur wenigen Wochen wieder Extensions einsetzen lassen.

Auch YouTube-Kollegin Ischtar Isik (24) trennte sich vor einigen Tagen von ihrer langen Mähne und trägt ebenfalls einen Long Bob. Ischtar gab an, ihre Haare für den guten Zweck spenden zu wollen. Diese sollen krebskranken Kindern und Menschen mit Haarausfall zukommen.

Instagram / denise.mski Denise Mski im Februar 2020 in Berlin

Instagram / denise.msk Denise Mski, Social Media-Bekanntheit

Instagram / ischtarisik YouTube-Star Ischtar Isik im Februar 2020 in Berlin

