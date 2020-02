In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Let's Dance geht am kommenden Freitag in die nächste Runde! In dieser Staffel wird sich unter anderem Michael Wendlers (47) blutjunge Freundin Laura Müller (19) aufs Parkett schwingen. Die Dreharbeiten der beliebten Tanz-Show finden wie jedes Jahr in Köln statt. Deshalb hat das Auswanderer-Pärchen jetzt die lange Reise aus seiner Wahlheimat Cape Coral hinter sich gebracht: Laura und Michael sind zurück in Deutschland!

Das verkündete der Schlager-Star nun aufgeregt auf seinem Instagram-Profil. "Mein Schatz Laura und ich sind gut gelandet und im Hotel angekommen", berichtete der Wendler unter einem Selfie von sich. "Wir freuen uns jetzt auf die erste Liveshow von 'Let's Dance'." Die Fans des Mehrgenerationen-Paars freuen sich schon riesig darauf, die 19-Jährige wieder im TV zu sehen – unter dem Hashtag #TeamLaura finden sich zahlreiche positive Kommentare.

Wer es ebenfalls kaum erwarten kann? Oliver Pocher (41)! "Ich freue mich auch", witzelt er in den Kommentaren unter Michaels Beitrag. Der Comedian hatte sich in den vergangenen Wochen den Spaß gemacht, den "Sie liebt den DJ"-Interpreten auf Schritt und Tritt zu parodieren. Damit wird er während Lauras "Let's Dance"-Zeit bestimmt nicht aufhören.

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler in "Laura & der Wendler – total verliebt in Amerika"

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher als Michael Wendler verkleidet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de