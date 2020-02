Diese Ehe ist schnell und dramatisch in die Brüche gegangen! Nur zwölf Tage nach ihrer Hochzeit am 20. Januar war zwischen Pamela Anderson (52) und Jon Peters schon alles aus. Nicht nur das: Der Produzent gab bekannt, vor der Trennung einen riesigen Schuldenberg der ehemaligen Baywatch-Nixe bezahlt zu haben. Ein Seitenhieb, den Pam offenbar nicht auf sich sitzen lassen möchte: Sie äußert sich nun via Social Media!

In ihrer Instagram-Story teilt die 52-Jährige nachdenkliche Worte: "Solange wir Wahnsinn erkennen, sind wir bei gesundem Verstand. Es ist besser, betrogen zu werden, als niemandem zu vertrauen, besser enttäuscht zu werden, als nicht zu lieben." Anscheinend fühlt sich Pamela von ihrem Ex-Mann hintergangen und verraten.

Davon will sich die Schauspielerin aber offensichtlich nicht unterkriegen lassen: "Laufe niemals vor dem Schmerz weg, stelle dich ihm einfach, lasse ihn sein und er wird vorübergehen", fährt sie fort. Was sagt ihr zu Pams Aussagen? Stimmt ab in unserer Umfrage unter dem Artikel.

Getty Images Jon Peters, Produzent

Getty Images Pamela Anderson in Frankreich

Getty Images Jon Peters, Produzent

