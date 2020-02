Von der Manege aufs Parkett! Schon bald ziehen sich 14 deutsche Promis wieder die Tanzschuhe an und stellen bei Let's Dance ihr Können unter Beweis. Im vergangenen Jahr sorgte dabei Pascal Hens (39) für eine Überraschung: Als Underdog sicherte sich der 2,03 Meter große Handballer völlig unerwartet den Sieg. In diesem Jahr würde Zirkus-Star Lili Paul-Roncalli (21) die Trophäe gerne in den Händen halten – wird ihr das mit ihrer artistischen Erfahrung leicht fallen?

Als Tochter der berühmten Roncalli-Zirkusfamilie lebt Lili für die Manege: Als Kind begann sie ihre Artistinnen-Karriere und tritt seitdem regelmäßig auf. Ein großes Plus, das die 21-Jährige mitbringt: Ihre Gelenkigkeit, die sie als Schlangenfrau in einer eigenen Performance zum Besten gibt und die sie über das Zirkuszelt hinaus zum Star macht. So war sie 2018 beispielsweise als Artistin auf dem Semper Opernball zu Gast und wirkte zudem 2019 in der Doku 7 Töchter mit. Showerfahrung und Athletik hat Lili also im Gepäck – aber kann sie damit auch im Paartanz punkten?

Zumindest erhofft sich die Brünette, ein wenig von ihrer Laufbahn profitieren zu können, verriet sie Promiflash: "Ich stehe seit meinem zwölften Lebensjahr in der Manege. Ich hoffe, dass ich mit meiner Ausstrahlung, meiner Professionalität auf der Bühne und vielleicht der einen oder anderen akrobatischen Fähigkeit punkten kann." "Let's Dance" stelle sie aber dennoch vor eine ganz besondere Herausforderung – vor allem wegen des Zeitdrucks: "Ich bin daran gewöhnt, eine Darbietung über Wochen und Jahre zu verbessern. Jetzt muss ich in kürzester Zeit neue Tänze lernen." Ihre größte Angst dabei: Ein Black-out oder ein Sturz!

Instagram / lillypaul Lili Paul Roncalli, Artistin

TVNOW / Marina Rosa Weigl Lili Paul Roncalli, Artistin

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli in New York

