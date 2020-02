Bis die diesjährige Gewinnerin von Der Bachelor feststeht, dauert es noch drei Wochen – nur eine Sache ist sicher: Die Siegerin wird definitiv nicht Jenny heißen. Dabei buhlten zu Beginn der Staffel gleich fünf Damen mit diesem Vornamen um das Herz von Rosenkavalier Sebastian Preuss (29): Jennifer Rath, Jenny Schneider, Jenny-Fleur Kuiper, Jenny-Jasmin Krause Wegner, Jenny Thiede. Doch mittlerweile sind alle Jennys raus aus der Kuppel-Show!

Von den fünf Ladys, deren Vorname jeweils mit "J" beginnt, verließ nur eine die Sendung freiwillig und gab Sebastian einen Korb: Jenny Schneider. "Ich mache jetzt das, was mich glücklich macht, packe meine Koffer und gehe. Ich habe einfach noch mal nachgedacht und denke, dass das besser ist. Mit ihm wird das nichts. Und deswegen gehe ich nach Hause", erläuterte sie ihre Entscheidung in der zweiten Folge. In dieser Episode endete die Reise auch für Jennifer Rath – zwei Wochen später folgte der Rauswurf von Jenny-Fleur Kuiper. Zuletzt mussten Jenny Thiede und Jenny Jasmin ihre Koffer packen – und verpassten damit nur knapp den Einzug in die Top fünf.

Auch wenn keine Jenny die Show gewinnen wird – sie sorgten zumindest für gute Unterhaltung. "In der Summe hatten heute alle Jennys bei RTL schon mehr Sendezeit als die entblößten Brüste von Laura Müller", und "Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Bachelor in den nächsten Sendungen keine Gefahr von Namensverwechselungen, wenn er die richtigen Kandidatinnen behält", kommentierten zwei User nach der ersten Folge amüsiert auf Twitter.

Instagram / jenny____taylor Jenny Schneider, Bachelor-Kandidatin

Instagram / rath_jennifer Jennifer Rath, Bachelor-Kandidatinnen

Instagram / jennyflr Jenny-Fleur Kuiper, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / jloveitandstay Jenny-Jasmin Krause Wegner, Bachelor-Kandidatin 2020



