Die Chancen stehen gut, dass auch Sebastian Preuss in einer Jenny seine Traumfrau finden wird! In der vergangenen Staffel von Der Bachelor konnte sich am Ende Jennifer Lange (26) die heiß begehrte letzte Rose von Junggeselle Andrej Mangold (32) sichern. Auch nach der Show turteln die beiden weiterhin im siebten Liebeshimmel. In diesem Jahr könnte nun wieder eine Jenny in die Fußstapfen der brünetten Beauty treten: Gleich fünf Mal ist der Name in der kommenden Ausgabe der Flirtshow vertreten.

Jennifer Rath, Jenny Schneider, Jenny Thiede, Jenny-Fleur Kuiper und Jenny-Jasmin Krause Wegner kämpfen ab kommenden Januar um das Herz des TV-Junggesellen. Ob eine von ihnen sich am Ende über die alles entscheidende Schnittblume freuen darf? Die fünf Girls könnten unterschiedlicher nicht sein. Schon rein äußerlich kann man beispielsweise die tätowierte Jenny Schneider kaum mit der brünetten Konkurrentin Jenny-Jasmin vergleichen – und auch beruflich sind alle komplett unterschiedlich unterwegs. Von Tierpflegerin über Wimpernstylistin bis hin zur Zollbeamtin: Sebastian kann sich sicher auf spannenden Geschichten freuen.

Wie Andrej und seine Liebste bewiesen haben, ist die Suche nach dem großen Glück im Fernsehen durchaus möglich. Erst kürzlich konnten sie ihren ersten Jahrestag feiern. "Du bist mein Homie, mein Lover, mein Friend, mein Soulmate oder einfach meine Jennifer [...] Ich bin überglücklich, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat, und freue mich auf alles weitere, was kommt", postete der Sportler eine süße Liebesbotschaft an die 26-Jährige.

Instagram / rath_jennifer Jennifer Rath, Bachelor-Kandidatinnen

Anzeige

Instagram / jenny____taylor Jenny Schneider, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / jennyflr Jenny-Fleur Kuiper, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / jloveitandstay Jenny-Jasmin Krause Wegner, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de