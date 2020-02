Brian Austin Green (46) glaubt an Shannen Dohertys (48) Stärke! Die Schauspielerin gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie seit dem vergangenen Jahr erneut gegen Brustkrebs kämpfen muss. Bereits 2015 wurde die Krankheit erstmals bei ihr diagnostiziert. Mittlerweile befindet sich der Krebs im vierten und somit letzten Stadium. Ihr Ex-Beverly Hills, 90210-Kollege Brian ist allerdings zuversichtlich: Er glaubt fest daran, dass Shannen wieder gesund wird!

Das verriet der 46-Jährige jetzt in einem Interview mit Us Weekly: "Ich meine, Krebs ist verdammt noch mal für niemanden leicht. Ich liebe Shannen und wir hatten immer ein großartiges Verhältnis und sie ist stark. Sie wird das schaffen." Er ist überzeugt, dass Shannen ihren Krebskampf nicht nur überstehen, sondern noch stärker daraus hervorgehen wird. "Schwere Zeiten machen uns noch stärker, wenn wir es zulassen, und das ist bei ihr mit Sicherheit der Fall. Sie ist ein verdammt guter Mensch. Sie ist ein wirklich guter Mensch und sie verdient daher alle guten Wünsche und all die Freundschaften, die sie hat", erklärte er.

Auch Shannen selbst zeigte sich im Netz schon kämpferisch. Natürlich sei der Weg, der vor ihr liegt, nicht leicht, doch die TV-Beauty will nicht aufgeben: "Ich werde tief nach der inneren Kraft graben, die ich brauche, um all dem ins Auge zu sehen."

