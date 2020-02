Na, wenn diese Nachricht nicht für Furore sorgt! Seit Anfang des Jahres sitzen Fans von Adele Adkins (31) auf heißen Kohlen: Der Manager der "Rolling In the Deep"-Bekanntheit plauderte doch glatt aus, dass man von der Britin schon bald neue Songs erwarten könne. Wann die brandneuen Tracks erscheinen, wurde allerdings nicht genannt. Dafür verriet Adele nun aber höchstpersönlich, wann ihre Community mit musikalischem Nachschub rechnen darf!

Vergangenes Wochenende legte die Sängerin ihren ersten Auftritt seit Langem hin – allerdings in privatem Rahmen: Wie Instagram-Storys beweisen, fungierte die 31-Jährige bei der Hochzeit ihrer Freundin als Traurednerin. Einmal das Mikrofon in der Hand, ließ es sich die Britin dann aber doch nicht nehmen, nach dem Jawort ein paar Zeilen zu trällern. Das Sahnehäubchen folgte dann nach dem spontanen Live-Act!

Bestens gelaunt amüsierte Adele das Publikum mit ein paar Scherzen und Sprüchen – und siehe da: Voller Euphorie kündigte sie dabei sogar die kommende Veröffentlichung an: "Ihr könnt mein neues Album im September erwarten!" Die Fans müssen sich also in Geduld üben, bis sie reinhören dürfen. Aber womöglich sickern bis dahin ja noch mehr Details durch.

