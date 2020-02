Lencke Wischhusen ist schwanger! In den Jahren 2014 und 2015 erlangte die FDP-Politikerin – damals noch mit dem Nachnamen ihres Ex-Mannes Philippe Steiner – als Jurorin der Sendung Die Höhle der Löwen große TV-Bekanntheit. Jetzt überrascht die Blondine mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr neuer Partner Markus Jerger erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Baby-News hielt die werdende Mama lange Zeit geheim – bis jetzt!

"Ich bin im siebten Monat schwanger und megaglücklich", verriet die schwangere Lencke gegenüber Bild. Bereits Mitte Mai soll der kleine Sprössling das Licht der Welt erblicken. Ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen in die Arme schließen darf, ist bisher noch unklar. Doch das hat für die 34-Jährige keinen hohen Stellenwert: "Völlig egal. Hauptsache, der Minikrümel kommt gesund zur Welt", erklärte sie.

Während es für Lencke das erste Kind sein wird, ist ihr Freund bereits Vater von vier Kindern: "Markus ist ein Familienmensch", schwärmte die Bald-Mama über den Sohn von Charity-Dame Ute-Henriette Ohoven und Chef des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft. Nach einer kurzen Elternzeit will auch Lencke wieder voll in ihren Beruf in der Politik einsteigen.

Instagram / lencke Lencke Wischhusen im Februar 2019

Instagram / lencke Lencke Wischhusen im April 2019

Instagram / lencke Lencke Wischhusen im Oktober 2019

