Traurig, aber wahr: Spätestens, wenn Kinder in die Pubertät kommen, finden viele ihre eigenen Eltern total doof. Für Hollywood-Stars gibt es da keine Ausnahmen, auch wenn sie bei ihren Fans noch so beliebt sind. Gwyneth Paltrow (47) kennt dieses Problem. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (42) hat sie mit Tochter Apple und Sohn Moses zu kämpfen, die ihrer berühmten Mutter immer wieder zu verstehen geben, dass sie extrem peinlich sein kann.

In der Ellen DeGeneres Show gestand die Schauspielerin gegenüber Gast-Moderator John Legend (41), dass sie es vor allem ihrer Tochter nicht recht machen kann. "Egal, was ich in der Öffentlichkeit tue", erzählte die 47-Jährige. "Selbst wenn ich nichts sage und nur dastehe – sie will, dass ich damit aufhöre". Am schlimmsten sei es, wenn sie tanze. Dann würde ihre Tochter sofort rot im Gesicht werden, plauderte Gwyneth heiter weiter. Eine Herausforderung für beide sei jedoch Apples Lernführerschein.

Denn schon die erste Fahrt endete für Mutter und Tochter in einem Fiasko. "Sie fuhr über eine rote Ampel und da habe ich sie angeschrien", gestand Gwyneth. Ihre Tochter habe sofort angefangen zu weinen, woraufhin die Schauspielerin ein schlechtes Gewissen bekam. Nun aber nehme sie es gelassener. "Ich habe aus meinen Fehlern gelernt", räumte die Schauspielerin ein.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Apple Martin, Chris Martin und Moses Martin

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow in West Hollywood im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de