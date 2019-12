Apple Martin (15) verzaubert alle! Die 15-Jährige ist die Tochter von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (47) und Musiker Chris Martin (42). Die geschiedenen Eheleute urlaubten über Weihnachten zusammen mit ihrer Ältesten und Sohnemann Moses (13) in den Bergen Aspens – mit dabei waren auch die jeweiligen neuen Partner der zweifachen Eltern. Bei den Paparazzi-Aufnahmen fällt vor allem auf: Apple hat die Schönheit ihrer Mutter geerbt!

In dem bekannten Skigebiet im US-Bundesstaat Colorado feierte die Patchworkfamilie nicht nur die Feiertage zusammen, sondern machte auch die Piste unsicher: Dabei wurde Apple neben ihrer Mutter in einem winterlichen Outfit und mit Ski-Utensilien abgelichtet. Die blonden Haare und die zarten Gesichtszüge erinnern auf den Fotos stark an die berühmte Schauspielerin.

Die Rasselbande sorgte in dem Urlaubsort nicht nur für einen ordentlichen Promi-Faktor, sondern bewies auch wieder einmal, wie gut sich die Ex-Partner und ihre Lebensgefährten verstehen. Während Chris mit Freundin Dakota Johnson (30) bei einem Spaziergang auf Kuschelkurs ging, genoss Gwyneth mit ihrem Mann Brad Falchuk (48) die winterliche Sonne.

Backgrid Apple Martin in Aspen 2019

Getty Images Schauspielerin Gwyneth Paltrow

Backgrid/Action Press Collage: Chris Martin, Dakota Johnson, Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk in Aspen

