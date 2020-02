Oana Nechiti (31) hat am Dienstagabend mit ihrem Look mal wieder alle überrascht! Die Tänzerin ist bekannt für ihr extravagantes und originelles Auftreten. Immer wieder sorgt der Let's Dance-Star bei TV-Shows deshalb mit seinen Outfits für Gesprächsstoff. Und auch auf dem Kopf liebt die Rothaarige die Veränderung. Beim DSDS-Recall überraschte sie nun mit Cornrows – und musste für diese Frisur ganz schön leiden!

Oana ließ sich extra für den Recall in Südafrika Cornrows – also kleine geflochtene Zöpfe, die nah an der Kopfhaut liegen – zaubern. Warum? "Ich hatte mal Lust, eine afrikanische Frisur zu bekommen", verriet sie gegenüber RTL. Für die Flechtfrisur musste die 31-Jährige jedoch Höllenqualen leiden: "Ich habe nicht so gut geschlafen, weil das einfach zieht, es ist echt unheimlich stramm." Nach einiger Zeit sollen die Schmerzen jedoch zum Glück nachlassen. "Weil deine Kopfhaut dann irgendwann taub ist. Dann merkst du nichts mehr", fügte sie mit einem Schmunzeln hinzu.

Im TV ließ Profi Oana sich die Strapazen natürlich nicht anmerken und glänzte mit ihrem Look. Zu den Zöpfen trug die Freundin von Erich Klann (32) ein luftig geschnittenes Maxikleid in Weiß mit roten Verzierungen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Oana Nechiti 2019 bei DSDS

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, DSDS-Jurorin

