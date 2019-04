Eigentlich kennt man Oana Nechiti (31) aus Let's Dance-Zeiten so: perfekt gestylt und in heiße Stöffchen gehüllt. Auch privat beweist die Profitänzerin immer wieder, dass sie ein Händchen für coole Fashion-Kombinationen hat. Umso überraschender, dass ihr aktueller Style bei den DSDS-Fans komplett durchfällt. In fast jeder Mottoshow hatten die Zuschauer etwas zu meckern – mal war es ihr Kleid, das beim Publikum durchfiel, mal die Frisur, die den Leuten nicht in den Kram passte. Doch was hält Oana von der ständigen Fashion-Kritik? Promiflash hat die Antwort!

"Ich bin einfach jemand, der gerne ein Zeichen setzt und sagt: 'Hey, sei doch mutig'", verriet die 31-Jährige nach der Sendung gut gelaunt im Promiflash-Interview. Ihr sei es wichtig, sich selbst treu zu bleiben, egal, was andere sagen. "Es muss auch nicht jedem gefallen. Diese ganzen Sachen mache ich auch nicht, um jemanden was zu beweisen. Ich habe Bock darauf und das feier ich und dann ziehe ich das auch gerne durch", machte Oana ihren Standpunkt deutlich. Kleiner Fun-Fact am Rande: Die Powerfrau stellt sich Woche für Woche die Outfits für die Show selbst zusammen!

Die Tänzerin steht zu ihrem einzigartigen Style – und das wird auch zukünftig so bleiben. Ein Jahr hat Oana jetzt Zeit, sich über neue polarisierende Looks Gedanken zu machen – denn auch im kommenden Jahr wird sie wieder neben Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26) und Xavier Naidoo (47) in der Jury sitzen.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Jurorin bei DSDS 2019

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Tänzerin und DSDS-Jurorin

MG RTL D / Stefan Gregorowius Oana Nechiti, bekannt aus "Let's Dance"

