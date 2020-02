Wird sie Deutschland bald den Rücken kehren? Eigentlich hat Anne Wünsche (28) gerade erst einen Neustart hinter sich: Nach der Trennung von ihrem Ex Henning Merten zog sie mit ihren beiden Töchtern vom Dorf nach Berlin. In ihrer neuen Wohnung fühlt sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin pudelwohl. Umso überraschender kommt nun dieses Geständnis: Die Influencerin spielt mit dem Gedanken, eines Tages auszuwandern.

Anne plagt das Fernweh, wie sie ihrer Community auf Instagram verrät. "Was vermisse ich schon wieder den Strand und dabei komme ich erst aus dem Urlaub! Aber was soll ich machen? Ist halt einfach so. Ich glaube, ich werde irgendwann am Meer wohnen. Irgendwo, wo es immer warm ist", schreibt sie nachdenklich zu einem Schnappschuss, der kürzlich während eines Trips entstanden ist.

"Auswandern... So ein Thema für sich. Da gehört so viel dazu und obwohl ich es gern einfach wagen würde – zurück geht es ja immer – habe ich so sehr Angst davor", teilt die 28-Jährige ihre Gedanken mit den Fans. Noch wagt Anne das Abenteuer also nicht. Bis sie es realisiert, werden sich ihre Abonnenten wohl mit Reisebildern begnügen müssen.

