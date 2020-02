Katie Price (41) kann ihre Scheidung offenbar kaum abwarten! Das Model und sein Noch-Ehemann Kieran Hayler (32) gaben bereits vor über zwei Jahren ihre Trennung bekannt. Kieran soll die Reality-Beauty damals mit der Nanny betrogen haben. Mittlerweile haben beide wieder neue Partner an ihrer Seite und der Scheidungstermin steht kurz bevor – und für den hat sich die fünffache Mutter etwas ganz Besonderes überlegt: Katie will eine große Scheidungsparty schmeißen!

Auf Instagram erklärte die 41-Jährige vor wenigen Tagen noch, dass es nicht mehr lange dauere, bis sie und ihr Ex offiziell geschiedene Leute sind. Wie ein Insider gegenüber The Sun jetzt verriet, will sie das Ende ihrer Ehe gebührend zelebrieren und eine große Party feiern. Sauer sei Katie auf ihren Verflossenen aber nicht mehr. "Kieran hat ihr während ihrer Ehe sehr weh getan, aber sie sieht jetzt nach vorne und will ihm nichts mehr nachtragen", meinte die Quelle.

Dass Kieran und Katie überhaupt noch miteinander verheiratet sind, liegt offenbar daran, dass sie sich in finanziellen Dingen nicht einigen konnten. "Nicht zuletzt, weil Kieran Geld verlangte, was ihm seiner Meinung nach zustand. Aber nachdem Katie im vergangenen Jahr als insolvent erklärt wurde, wurde ihm klar, dass es keinen Sinn hat, länger darauf zu warten oder dafür zu kämpfen", wusste der Insider.

Jeff Spicer/Getty Images Katie Price und Kieran Hayler in London 2016

Splash News Katie Price und Kieran Hayler an Kierans 30. Geburtstag

Tristan Fewings/Getty Images Katie Price auf der ITV Gala in London

