Wie wird sich Laura Müller bei Let's Dance schlagen? Am kommenden Freitag startet endlich die diesjährige Staffel der beliebten RTL-Tanzshow. Neben Laura treten 13 weitere prominente Gesichter an, darunter Rapperin Sabrina Setlur (46) oder Komikerin Ilka Bessin (48). Die Freundin von Michael Wendler (47) ist mit ihren 19 Jahren die Jüngste in der Runde. Promiflash hat bei Profitänzerin Katja Kalugina (26) nachgehakt, welche Chancen sie Laura für den Sieg einräumt.

Promiflash traf den ehemaligen "Let's Dance"-Profi auf der Modenschau des Fashion Design Instituts in Düsseldorf. Auch wenn Katja selbst dieses Jahr keinen Star trainiert, wird sie doch aufmerksam die Staffel verfolgen. Auf Laura ist sie, wie die meisten Fans der Show, besonders gespannt. Ihrer Meinung nach wird der Teenie mit Sicherheit auch nicht sofort rausfliegen: "Sie ist jung, sie ist sportlich, sie sieht schön aus und ich denke mal schon, dass sie sich gut schlagen wird. Wenn sie mit der richtigen Motivation da reingeht", stellte sie klar. Im Prinzip könne da gar nichts schief gehen.

Auch wenn Laura die idealen Voraussetzungen für eine gute "Let's Dance"-Platzierung mitbringt, zählt sie aber nicht zu Katjas Lieblingen: "Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie meine Favoritin ist. Ich denke, sie wird schon erfolgreich abschneiden. Aber ich bin für den Herrn Kelly." An ihm möge sie vor allem seine künstlerische Ader.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina, Tänzerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller in Portixol

