Schockierender Post von Miyabi Kawai (45)! Anfang des Jahres sorgte die Designerin mit ihrer Trennung von Manuel Cortez (40) für Aufregung. Nach 14 gemeinsamen Jahren hatten die beiden sich eingestehen müssen, dass ihre Liebe vorbei war. Nun sorgt sie erneut für Schlagzeilen – und wieder ist der Anlass kein erfreulicher. Im Netz veröffentlichte Miyabi ein besorgniserregendes Foto von sich. Sie hatte eine Not-Operation!

Dieser Beitrag wird die Instagram-Follower der 45-Jährigen schockiert haben. Mit vielen Schläuchen an ihrem Körper und deutlich blass um die Nase liegt Miyabi im Krankenhaus. In der Bildunterschrift erklärte sie den Grund für diesen Anblick: "Das kam unerwartet. Und schmerzhaft. Und lebensbedrohlich. Not-OP. Morgen die zweite. Drückt mir die Daumen." Von Entwarnung kann demnach noch lange nicht die Rede sein. Was der Brünetten genau fehlt, verriet sie jedoch nicht.

Mit den Hashtags #ermergency, #operation, #thatwasunexpected, #sendmesomelove und #thankyou beendete Miyabi ihren Beitrag, die zum Glück in dieser schweren Zeit auf ihre Fans zählen kann. In den Kommentaren überhäuften sie die Berlinerin mit Genesungswünschen.

United Archives GmbH/ ActionPress Designerin Miyabi Kawai

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai beim New Faces Award Style

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de