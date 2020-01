Manuel Cortez (40) hat immer noch ein wenig an seinem Liebes-Aus zu knabbern! Im Herbst 2019 hatten der Schauspieler und seine Partnerin Miyabi Kawai (45) nach 14 gemeinsamen Jahren das Ende ihrer Beziehung verkündet. Obwohl seitdem schon ein paar Monate vergangen sind, gab Manuel jetzt in seinem Gespräch mit Promiflash zu verstehen: Er bedauere die Art und Weise, wie seine Partnerschaft in die Brüche gegangen ist!

"Ich bereue, was passiert ist und dass es so enden musste", sagte der 40-Jährige bei der Thomas Sabo Magic Garden Party im Rahmen der Berlin Fashion Week. "Es ist schade, wenn eine Partnerschaft so einfach zerbricht." In Manuels Augen wäre es durch intensivere Gespräche vielleicht möglich gewesen, die langjährige Beziehung zu retten. Dafür sei es jedoch schon zu spät gewesen.

Die Gefühle für Miyabi seien bei dem Ex-Verliebt in Berlin-Darsteller nicht von heute auf erloschen. Er denke noch immer häufig an seine Verflossene und vermisse sie sogar. Eine Liebes-Reunion mit der Modeschöpferin schließt er allerdings aus. "Das eine hat mit dem anderen leider nichts zu tun", betonte Manuel.

Getty Images Manuel Cortez bei der GQ Style Night

Sport Moments / ActionPress Manuel Cortez und Miyabi Kawai bei einer Modenschau in Berlin

Splash News Manuel Cortez beim Pearl Fashion Aperitif

