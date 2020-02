Mit dieser skurrilen Geschichte hatte Günther Jauch vermutlich nicht gerechnet! Der Moderator stellt seinen Kandidaten bereits seit 21 Jahren in der Quizshow Wer wird Millionär? Fragen. Eine lange Zeit, in der dem 63-Jährigen die schrägsten Geschichten erzählt wurden. Am Montag versuchte Michael Gumpert die Million zu gewinnen. Als die beiden ins Gespräch kamen, plauderte der Metzger über einen Vorfall, der den Talkmaster erschaudern ließ.

Jauch sprach den Kandidaten auf seine fehlende Fingerkuppe an und ging davon aus, dass der Metzger bei der Arbeit einen Unfall gehabt hätte. Doch weit gefehlt. Dieser versuchte sich als Heimwerker, was deutlich schief ging. Zu später Stunde wollte der 42-Jährige die eigene Waschmaschine reparieren. Nachdem der Fehler schnell gefunden war, machte der Metzger das Gerät wieder fit. "Beim Probelauf bin ich ins Wanken gekommen und habe instinktiv versucht, mich abzustützen", erklärte der Ratefuchs. Dabei geriert seine Hand in das Rad und zwei Fingerkuppen wurden abgeschnitten.

"Ich war natürlich der Volldepp im Krankenhaus. Der Fleischermeister, der mit einem abgeschnittenen Finger kommt", scherzte Michael. Jauch selber wirkte schockiert von der Geschichte und zog während der Erzählung das Gesicht. Zumindest konnte die Kuppe des Mittelfingers gerettet werden, der ebenfalls verletzt wurde. In der Quizshow hatte der Fleischermeister jedoch nicht ganz so viel Glück und ging am Ende nur mit 500 Euro nach Hause.

