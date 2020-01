Am Freitag war bei Wer wird Millionär wohl der Wurm drin! Günther Jauchs (63) Kandidaten arbeiteten sich mal wieder Frage für Frage zur Million vor. Und falls sie mal nicht weiter wussten, hatten sie ja Gott sei Dank noch immer ein paar Joker in der Hinterhand. So konnten sie beispielsweise das Publikum um Rat fragen oder eine Person ihrer Wahl anrufen. Leichter gesagt als getan: Denn irgendwie wollte niemand ans Telefon gehen.

Als die Kandidaten Florian, Joachim oder Christiane den Telefon-Joker zückten, wurden sie am anderen Ende der Leitung freundlich begrüßt – und zwar von verschiedenen Mailboxen. Joachim hatte sogar zweimal Pech und erreichte erst beim dritten Anlauf endlich einen seiner im Vorfeld ausgewählten Berater. Beim Studiopublikum sorgte das für viel Gelächter. TV-Urgestein Jauch war irgendwann einfach fassungslos: "Das ist doch die versteckte Kamera hier!"

Auch im Netz amüsierten sich die Zuschauer köstlich über den Telefonstreik. "Wer bedient da heute die Telefonanlage? Dreimal Mailbox?" oder "Telefonjoker sind heute die besten", schrieben die User auf Twitter. Habt ihr die Folge gesehen? Stimmt ab!

