Billie Eilish (18) zeigt sich von einer anderen Seite. Bereits bei der diesjährigen Oscar-Verleihung im Februar hatte die Musikerin für den wohl emotionalsten Moment gesorgt: In Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Promis und Hollywood-Größen performte Billie ein Piano-Cover des berühmten Songs "Yesterday" von den Beatles. Nun bekam die "Bad Guy"-Interpretin bei einem ihrer Auftritte überraschend selbst feuchte Augen.

Am Dienstagabend hat die Sängerin bei den Brit Awards zum ersten Mal ihren James Bond-Song "No Time To Die" live vor einem Publikum präsentiert. Doch emotional wurde es erst später. "Ich habe mich in letzter Zeit sehr gehasst gefühlt", offenbarte sie mit Tränen in den Augen, nachdem ihr Spice Girl Mel C (46) den Preis in der Kategorie "Beste Internationale Künstlerin" überreicht hatte. Als sie dann aber auf der Bühne gestanden und gesehen habe, dass die Zuschauer sie anlächeln, habe sie weinen wollen. "Und ich will auch gerade jetzt weinen. Also, ich danke euch!"

In einem Interview mit BBC hatte sie am gleichen Morgen noch verraten, dass sie sich keine Kommentare auf Social Media mehr durchlese, da ihr dabei zu viel Negativität entgegenschlage. "Ich lese gar nichts mehr. Es hat mein Leben ruiniert. Es ist komisch, je cooler die Sachen sind, die du machst, desto mehr Menschen hassen dich", erklärte die fünffache Grammy-Gewinnerin.

Getty Images Mel C und Billie Eilish bei den Brit Awards 2020

Getty Images Billie Eilish performt den Titelsong zu "No Time To Die"

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

