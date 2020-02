Mehrzad Marashi (39) und Menowin Fröhlich (32) haben nostalgische Gefühle ausgelöst! 2010 legten die beiden in der siebten Staffel von DSDS einen legendären Auftritt hin: Im Recall des Gesangswettbewerbs hatten sie auf ihre ganz eigene Art Bob Marleys (✝36) Song "Sweat" gesungen und damals nicht nur die Jury begeistert. Auch Juliette Schoppmann (39), Finalistin der allerersten Staffel, zählt offenbar bis heute zu den Fans der Gesangseinlage. Die Blondine hat jetzt dafür gesorgt, dass Mehrzad und Menowin wieder zusammen die Bühne rocken!

Am Dienstag trafen mehrere Ex-Kandidaten bei "DSDS – Das große Wiedersehen" aufeinander. Juliette erinnerte sich dort an Mehrzad und Menowins Performance und wollte unbedingt eine Zugabe: "Sorry, wenn ich darauf rumreite, aber ich bin mir fast sicher, dass ich nicht alleine mit diesem Wunsch dastehe. Aber ihr könntet euch nicht eventuell vorstellen, diesen unfassbaren Recall-Moment noch mal für uns zu singen?" Die Idee kam bei Mehrzad und Menowin gut an: "Warum nicht? Komm, lass gehen!", sagte der Sommerhaus-Star von 2019 sofort zu seinem Kollegen.

Dann überzeugten die zwei wie vor zehn Jahren mit ihrer Version des Reggae-Hits! Juliette, Gracia Baur (37) und Co. hörten Mehrzad und Menowin nicht nur gebannt zu, sie fingen auch sofort an zu tanzen. "Man sieht es einfach, die sind verbunden!", meinte Juliette nach dem Auftritt.

