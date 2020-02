Zehn Jahre nach ihrem heftigen DSDS-Showdown stehen sich Mehrzad Marashi (39) und Menowin Fröhlich (32) erneut gegenüber! Die beiden Sänger hatten sich 2010 in der siebten Staffel der RTL-Castingshow kennengelernt und während des Recalls noch sehr gut verstanden. Während der späteren Live-Shows kippte jedoch die Stimmung und ein erbitterter Konkurrenzkampf brach vom Zaun. Der Streit zog sich sogar bis ins Jahr 2014. Danach wurde es ruhig – bis jetzt: Die früheren Streithähne trafen jetzt für TV-Aufnahmen aufeinander!

Am Dienstagabend wird um 22:30 Uhr bei RTL "DSDS – Das große Wiedersehen" ausgestrahlt. In der Sendung treten Menowin und Mehrzad mit weiteren Ex-Kandidaten auf und lassen ihre Castingshow-Zeit Revue passieren. Pikant ist, dass zuvor keiner der Stars von der jetzigen Teilnahme des jeweils anderen wusste! Bei Guten Morgen Deutschland wurden bereits erste Eindrücke des überraschenden Wiedersehens gezeigt – mit überraschendem Ergebnis: Der siebte DSDS-Sieger und der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer fielen sich bei der Begrüßung sofort in die Arme und drückten sich einen Kuss auf die Wange!

Ihre einstigen Differenzen haben die beiden offenbar längst vergessen: "Ich denke, wir sind beide alt genug, um auch mal Vergangenes Vergangenheit sein zu lassen und in die Zukunft zu gucken", erklärte Mehrzad. Menowin war offensichtlich sehr gerührt von der Situation und stimmte seinem Vorredner mit Tränen in den Augen zu: "Und heute bin ich froh, dass wir hier so zusammensitzen können, auf ganz gechillt."

Friedemann Vogel/Getty Images Mehrzad Marashi, DSDS-Gewinner 2010

Friedemann Vogel / Getty Images Menowin Fröhlich im Finale von "Deutschland sucht den Superstar" 2010

Getty Images Mehrzad Marashi beim DSDS-Finale 2010 in Köln

